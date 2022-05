Fini les trottoirs. Les rues de la Société nationale, de l’Énergie, du Savoir, de la Volonté et du Symbole vont être réaménagées sur le modèle de ce qui a déjà été réalisé rue des Droits de l’homme ou rue Waxweiller. À cela près qu’un effort sera fait sur les couleurs des pavés et le mobiler urbain pour "casser la monotonie".

L’échevine anderlechtoise aux Travaux publics, Susanne Müller Hübsch (Groen) et le cabinet Agora nous détaillent le plan. "Il va falloir travailler façade par façade. Le coffre et les fondations de certaines rues sont en très mauvais état. On va donc devoir refaire chacune de ces rues une par une." Puisque l’espace ne permet pas de faire un trottoir aux normes, la commune et le cabinet Agora ont opté pour une rue de plain-pied créant ainsi une "zone partagée". Niveau stationnement, les chiffres ne sont pas encore connus mais il devrait y avoir "peu de perte" : "On en conserve beaucoup notamment pour servir de chicane et limiter l’impact du trafic."

© Agora



"Vu les bordures, l’avenue de la Société nationale n’a pas dû être refaite depuis 40 ans." Ici, c’est le passage du bus 75 qui a fait de la voirie "l’une des pires d’Anderlecht". Au point que la commune a dû passer la rue à 10 km/h. "On passe notre temps à réasphalter." Les chicanes permettront de limiter encore la vitesse.

© Google street view

Les places du Confort et Ernest s’Jonghers seront également refaites. "Si globalement la réunion de la semaine dernière a été bien accueillie par les riverains, il reste des points de discussion sur l’ouverture ou non de l’espace vert place Ernest s’Jonghers. Mais les habitants nous ont surtout demandé : ‘Quand est-ce que l’on commence ?’"

Bloqué par le budget

L’échevine espère lancer les travaux en 2023. Pour le moment, la demande de permis n’est pas déposée. Le budget 2022 d’Anderlecht n’est toujours pas voté et cette situation bloque de potentiels nouveaux investissements. D’autant que l’on parle ici 700 000 euros seulement pour l’avenue de la Société nationale. En attendant un miracle budgétaire, Susanne Müller Hubsch souhaite limiter la casse. "On devra demander une déviation du bus 75 pour les travaux mais on discute avec la Stib pour le dévier avant et éviter que la situation n’empire." L’élue Groen affirme vouloir conserver les 3 arrêts dans le quartier : "Le bus 75, c’est le bus de la Roue. Il ne peut pas être supprimé."