Une bagarre a éclaté ce mardi vers 19h dans la rue d’Aerschot, à Saint-Josse-ten-Noode. L’élément déclencheur des hostilités serait un vol commis à l’aide de violences ou de menaces, explique le parquet de Bruxelles. Au cours de la bagarre, deux coups de feu ont été tirés.

Deux personnes seraient blessées. Les communes de Schaerbeek et Saint-Josse où se sont déroulés les évènements tirent la sonnette d'alarme.

"Ce sont des bagarres semble-t-il entre migrants, riverains et commerçants, expliquent les bourgmestres des deux communes concernées, Cecile Jodogne (Défi), bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek et Emir Kir, bourgmestre de Saint-Josse. Ces incidents sont significatifs de la forte pression que subissent les riverains et les commerçants du quartier depuis plusieurs mois : transmigrants à la recherche de quelques moyens de subsistance avec des comportements inciviques, harcelants voire délictueux, vendeurs de drogues, SDF, personnes imbibées d’alcool…

"La police de la Zone est intervenue très rapidement. Une demande de renfort de la Police de la zone Bruxelles-Ixelles a été faite afin de pouvoir renforcer la présence policière dans le quartier, peut-on également lire dans le communiqué.

Les tensions sont nombreuses dans ce quartier depuis longtemps et les deux communes n’ont de cesse d’interpeller les ministres qui se sont succédés à l’Intérieur et les secrétaires d’état à la migration. "Nous n’avons eu jusqu’à présent que peu d’écoute pour les renforts de la police fédérale au niveau de la gare du nord et pas plus pour enfin trouver une solution pérenne à la question de la prise en charge des transmigrants, précisent les deux bourgmestres. "Nous ré interpellerons à ce sujet Madame Verlinden, Ministre de l'Intérieur et Monsieur Mahdi, Secrétaire d’Etat en charge de la migration".

"Les communes de Schaerbeek et Saint-Josse ont demandé à la police de la Zone Nord (POLBRUNO) de mettre en place une série d’actions policières pour apaiser le quartier" ajoutent les deux bourgmestres. "Des actions avec un dispositif important ont également été menées ce mardi matin. Elles visaient ici le trafic de stupéfiants et se sont soldées par des résultats positifs mais cela ne suffit pas". Les communes disent renforcer la présence des acteurs de terrain actifs au niveau de la sécurité, de la cohésion sociale et de la propreté mais restent limitées dans leurs moyens d’action.

Dans ce domaine aussi "il est grand temps que des mesures soient prises et suivies pour lutter efficacement contre la prolifération des vendeurs de drogues qui mettent à mal la vie dans ces quartiers", insistent les bourgmestres. Tous deux attendent du ministre de la Justice et du Parquet une réponse plus rapide et plus ferme.

Enfin, c’est aussi dans ce cadre également que les deux communes ont décidé d’adopter dans leurs conseils communaux respectifs dans les prochaines semaines un règlement général de police spécifique pour interdire la consommation d’alcool sur l’espace public dans ce quartier.