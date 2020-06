Éprouvées par la crise sanitaire, les infirmières déplorent leurs conditions de travail et demandent un refinancement de la santé. Témoignages.

Deux semaines durant, le personnel soignant des hôpitaux publics bruxellois a mené des actions devant son lieu de travail. Après la crise du coronavirus, le corps infirmier et médical rappelle ses revendications pour de meilleures conditions de travail. "Après tout ce que nous avons vécu et ce que nous avons donné pour le bien-être de la société, c'est le moment d'exiger un juste retour des choses. Nous voulons un refinancement de la sécurité sociale et de la santé au sens large", exigent les syndicats.

Et pour cause, le constat est unanime : le personnel soignant estime ne pas pouvoir s'occuper correctement de ses patients. "Nous ne sommes pas en mesure de travailler de façon qualitative face à la charge de travail. On n'a pas assez de