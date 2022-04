Le site de la Gare Maritime, à Tour&Taxis, accueillait la manche belge du championnat du monde de lancer d'avions en papier fin de semaine passée. Créée par une marque de boissons énergisante adeptes de nouvelles compétitions iconoclastes, ce championnat consiste à plier une feuille de papier A4 en forme d'avion et à le lancer le plus loin et le plus longtemps possible. A ce petit jeu, deux records de Belgique ont été battus la semaine passée dans l'antre de la Gare Maritime.

Hannes Deweer a lancé son avion en papier sur 48,5 mètres et a ainsi établi un nouveau record belge de la plus longue distance. Le champion en titre Dries Feremans a maintenu son avion en l'air pendant 16,09 secondes, ce qui lui a permis d'établir un nouveau record belge dans la catégorie du plus long temps de vol. Tandis que le Bruxellois Tibo Wiels a gagné le concours d'acrobatie aérienne sur TikTok. Les trois vainqueurs défendront les couleurs belges lors du championnat du monde en Autriche, au mois de mai.

Pour la petite histoire, c'est la première fois que Hannes Deweer participait à la compétition. "Je suis surpris par moi-même ! Je n'ai aucune expérience du pliage d'avions en papier et c'est la première fois que je participe au Red Bull Paper Wings. Avant l'événement, j'ai fait quelques recherches sur la façon de plier des avions en papier. La technique consiste principalement à le plier très serré et à le lancer aussi fort que possible. Et ça a marché ! C'est incroyable que j'aille à la finale mondiale ! Je ferai de mon mieux pour rendre notre pays fier", a déclaré Hannes Deweer.