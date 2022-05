"Ma toute première saisie de chats fut chez une vieille dame qui souffrait de ces deux syndromes (NdlR : syndromes de Noé et de Diogène). Nous avons pu constater une vingtaine de chats vivant dans des conditions vraiment insalubres ", se rappelle Lola, soigneuse depuis un an chez Help Animals Anderlecht. "Il y avait une odeur pestilentielle, des déjections, de l’urine et des puces partout." Cette "vieille dame" souffre du syndrome de Noé. Cette maladie consiste en l’accumulation d’animaux de compagnie, et va souvent de pair avec le syndrome de Diogène, qui consiste, lui, à accumuler des objets.