Le regard de Vervoort sur Bruxelles après la crise sanitaire: "La ligne de fracture se décline dans tous les domaines" Bruxelles Adrien de Marneffe © Jean Luc Flemal

La capitale a plus souffert du Covid-19 que les autres régions, selon le dernier diagnostic socio-économique et territorial. Pour Rudi Vervoort et Antoine de Borman, la crise accentue l’urgence d’agir sur certains dossiers. Entretien.