Le reine Mathilde s'est rendue jeudi matin au magasin bio The Barn, à Jette (Bruxelles). Une visite qui s'inscrit dans le cadre de son mandat en tant que défenseur des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Accueillie par sa fidèle admiratrice Huguette, de retour après plusieurs mois d'absence en raison de la situation sanitaire, la Reine s'est d'abord entretenue avec les fondateurs du projet. Elle a ensuite déambulé dans les allées du magasin en compagnie d'une responsable, sous les yeux des clients habituels. Avant de quitter les lieux, la reine Mathilde a reçu un panier de produits bio. Elle a promis de revenir "plus discrètement", soulignant avec le sourire qu'elle n'habitait pas loin. "On a créé ce projet parce qu'on voulait avoir un impact positif sur la société, et casser cette image de bio forcément cher.

Le secteur prend de l'ampleur, mais ça reste un marché de niche. Seuls 5 à 10% de la population bruxelloise consomme du bio, il y a donc encore de la place. Outre le label, on essaie d'avoir un esprit critique au niveau des valeurs dans la sélection de nos fournisseurs", souligne le co-fondateur de l'enseigne, Julien de Brouwer. Fondée en 2017, The Barn compte quatre magasins à Bruxelles et un à Anvers. Un sixième ouvrira ses portes à Uccle à la fin du mois d'août