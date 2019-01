L'idée a été lancée par Lotfi Mostefa, le nouveau vice-président de la société des transports en commun bruxellois.



"La gratuité totale a un coût" Toujours d'après la RTBF, la STIB devra trouver 200 millions d'euros en cas de gratuité totale. Pour une gratuité partielle, les chiffres précis ne sont pas connus mais une chose est sûre, la STIB ne pourra pas combler seule la perte. "La gratuité totale a un coût", reconnaît Lotfi Mostefa, qui penche plutôt pour l'extension de la gratuité pour certains publics cibles.

A l'heure où les "gilets jaunes" réclament la gratuité des transports en commun et que le CDH et le PTB plaident en ce sens, c'est tout naturellement que Lotfi Mostefa (PS) a proposé l'idée lors de sa prise de fonction ce lundi, lors d'une réunion du conseil d'administration. D'après nos confrères de la RTBF, l'homme espère trouver un consensus et envisage de rendre métros, trams et bus gratuits, du moins partiellement. "Mon but est d'insuffler de nouvelles idées", a-t-il expliqué. "Nous sommes dans un contexte où la question de l'air et la question de l'environnement sont importantes. Cela pourrait permettre aux Bruxellois d'abandonner leur voiture et de prendre les transports en commun."