A l’occasion de la refonte de son site www.reseausantebruxellois.be, le Réseau Santé Bruxellois lance une nouvelle campagne de sensibilisation sur l’intérêt du Dossier Santé Partagé.

Le Réseau Santé Bruxellois relie tous les hôpitaux belges et les médecins entre eux. Grâce au partage des informations électroniques relatives à la santé, il suscite une meilleure coordination entre prestataires de soins qui ont immédiatement accès aux données pertinentes du patient qu’ils soignent. Il offre par ailleurs la possibilité au patient d’accéder lui même à son dossier santé.

Ce partage de données de santé n’est pas automatique : le patient doit donner son consentement via l’application Itsme ou la carte électronique, via un formulaire PDF, via son médecin généraliste ou le service d’admissions des hôpitaux. A ce jour, plus de 900 000 Bruxellois(es) ont consenti au partage électronique de leurs données de santé.

Le partage de données de santé se fait dans le cadre strict de la continuité des soins au patient. En clair, un professionnel qui ne serait pas impliqué dans la prise en charge d’un patient ne peut donc pas accéder aux données qui le concernent. Les données de santé ne sont pas stockées sur un serveur mais bien par les institutions qui les produit et les met à disposition des prestataires. Pour les médecins généralistes qui ne disposent pas de serveurs, le Réseau Santé Bruxellois met à leur disposition un "coffre-fort".

Nouveauté 2020 : l’accès aux documents médicaux

Il suffit au patient de se rendre sur www.reseausantebruxellois.be et de se connecter à son espace privé via l’application Itsme ou sa carte d’identité électronique pour accéder à ses informations médicales (à condition que les prestataires l’autorisent également).

Depuis janvier 2020, la Clinique Saint-Jean a ouvert l’accès de certains documents aux patients et les cliniques de l’Europe ont passé le cap il y a quelques jours. Depuis septembre 2020, tous les Bruxellois peuvent consulter leurs résultats de tests PCR sur le portail du Réseau Santé Bruxellois (qu’ils aient ou non consenti au partage des données).