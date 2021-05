"Nous allons tout faire pour qu’il y ait un après, nous allons changer de braquet et travailler différemment", explique Yves Deflandre, également à la barre des établissements la Taverne du Passage, la Rose Blanche, ‘t Kelderke, l’Estaminet du Kelderke, le Restaurant Vincent et la Résidence Le Quinze sous la coupole du groupe Accueil et Tradition.

"On ne peut pas survivre avec les aides à Bruxelles, c’est n’importe quoi. J’ai une autre affaire au Luxembourg. Là, on est dans un autre monde, on me paie chaque mois l’entièreté de mes frais fixes", déplore-t-il dans L'Echo, avant de préciser que plusieurs de ses autres établissements pourraient ne pas survivre à la crise sanitaire.