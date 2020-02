Le Great Market est avant tout une histoire de famille. Dans ses coulisses, on retrouve Kamil Kriakos, sa femme et ses trois filles, tous à la manoeuvre de ce grand projet aux saveurs d'Orient.

Avant d'ouvrir ce nouveau marché couvert, ce père de famille s'est d'ailleurs lancé dans l'épicerie en lançant le célèbre Fresh Med, supermarché syrien situé à Etterbeek.

Aujourd'hui, Kamil a vu les choses en - encore - plus grand et s'est lancé dans le fameux pari d'ouvrir une épicerie qui fait aussi traiteur, boulangerie, boucherie et pâtisserie. Et ça marche!

En entrant dans ce vaste espace de quelque 2 200 m², à 12h30 à peine, une file se dessine déjà devant l'immense étal du traiteur. Face aux clients, un menu qui pourrait faire tourner de l'oeil tant le choix est cornélien. Houmous, légumes rôtis, viandes sous toutes les formes et à toutes les sauces, taboulés, olives d'Espagne, de Grèce ou du Maroc. Bref, situé au centre du marché couvert, cet espace traiteur est un véritable carrefour entre les différentes saveurs de Méditerranée. Sur place, trois chefs sont d'ailleurs aux fourneaux: un Syrien, un Marocain et un Espagnol.

Côté magasin, l'épicerie est dotée d'un immense rayon fruits et légumes dont les invendus vont soit dans la confection de jus frais soit dans celle du plat du jour. Fidèle à ses origines, le magasin présente également une partie entièrement dédiée aux épices. Au total, ce sont plus de 300 épices différentes qui sont en stock. Enfin, les clients pourront bientôt observer la fabrication des pains libanais derrière une vitre, puisque monsieur Kriakos prévoit de faire son pain libanais sur place, pour qu'il soit le plus frais possible.

Le Great Market est situé au 650 chaussée de Louvain, à Schaerbeek. Pour le lunch, comptez dix euros pour une assiette composée au choix et largement garnie. Les jus frais coûtent 5 euros.