L'ASBL Resto du Cœur de Laeken et le CPAS de la Ville de Bruxelles ont inauguré mardi le nouveau site de distribution de colis alimentaires "Les Colis du Cœur", situé rue de Vrière.

Le Resto du Cœur de Laeken, l'un des 15 Restos du Cœur de Belgique, est actif dans la distribution de colis alimentaires depuis 2017. En 2018, l'équipe composée d'une responsable sur site, d'un agent employé sous contrat article 60 et de plusieurs volontaires a assuré la distribution de quelques 119.625 rations journalières au total, soit 220 tonnes de produits redistribués. Ce sont 1.263 personnes dont plus de 401 familles qui en ont bénéficié, soit 11% de plus qu'en 2017.

Les produits sont issus de dons provenant de différents partenaires, parmi lesquels la Fédération des Restos du Cœur de Belgique, la Banque alimentaire, le Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) et des chaînes de grands magasins.

Si la gestion et la distribution des colis se faisaient précédemment rue des Horticulteurs, les Colis du Cœur ont déménagé cet été pour s'installer dans un lieu plus adapté de 840 m2 acquis par le CPAS. Une période d'installation a été nécessaire. "Le Resto du Cœur de Laeken et le CPAS de la Ville de Bruxelles sont historiquement liés", souligne Karine Lalieux, Présidente du CPAS de la Ville de Bruxelles. "Il était indispensable que le site des colis reste implanté à Laeken où l'on constate malheureusement que la précarité augmente de façon interpellante".

Les distributions sont assurées les mercredis et les vendredis, les autres jours de la semaine étant consacrés à la gestion des stocks et des dons. Le prix d'un colis couvrant les besoins alimentaires de trois à quatre jours est de 2 euros pour une personne seule. "Fixer un prix est symboliquement important car, par ce biais, le bénéficiaire reste acteur de son émancipation sociale et sort d'un cadre purement caritatif", explique Frank Duval, représentant du Resto du Cœur de Laeken. "Cela permet aussi de maintenir la dignité de la personne".

Depuis 2003, le Resto du Cœur de Laeken gère aussi le restaurant social L'Autre-table, situé rue Stéphanie à Laeken, un projet né il y a 24 ans à l'initiative du CPAS de la Ville. Ce projet répond aux besoins alimentaires des personnes en situation de précarité et vise à soutenir l'insertion socio-professionnelle avec 13 personnes employées sous contrat article 60. Plus de 43.000 repas y ont été servis en 2018.