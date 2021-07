Le roi Philippe va visiter la réserve naturelle du Vogelzang et un espace-test agricole à Anderlecht. La réserve naturelle du Vogelzang couvre 13 hectares. Elle est gérée par la Commission pour la conservation, la gestion et le développement de la Nature dans la vallée du Vogelzangbeek (CCN vzw) et La Ligue royale belge pour la protection des oiseaux (LRBPO). Cette réserve présente est unique de par ses caractéristiques paysagères et scientifiques.

Le Roi visitera ensuite l'espace-test agricole Graines de Paysans, situé à côté du site naturel, où de jeunes agriculteurs peuvent lancer leur projet agricole. Ils bénéficient d'un accompagnement individuel et d'une mise à disposition de terrains, d'infrastructures et d'outils. Ce projet est porté par l'ASBL le Début des Haricots et fait partie d'un projet régional plus large, BoerenBruxselPaysans.

BoerenBruxselPaysans a pour mission de faciliter et d'augmenter la production et la transformation alimentaire locale (Région de Bruxelles Capitale) selon des modes de production écologiques, à destination des mangeurs bruxellois. Il vise à favoriser l'accès de ceux-ci à une nourriture de qualité via des circuits courts, à les sensibiliser à l'alimentation durable sous tous ses aspects et à les faire participer aux dynamiques alimentaires locales.