Ça y est, le majestueux sapin de la Grand-Place de Bruxelles est installé! Il est arrivé tôt ce jeudi matin (vers 6h) sur les pavés bruxellois sous escorte policière, après avoir été coupé hier dans le jardin de Paul Vierendeels et Annemie Soete à Dilbeek. Il a été soulevé à l'aide de deux grues et placé dans le trou creusé à cet effet. L'opération s'est déroulée sans heurt.

Pour les deux propriétaires du conifère, Paul Vierendeels et Annemie Soete, le moment était chargé en émotion. "Nous allons revenir très souvent. La famille et les amis ont déjà accepté de venir le voir et nous les accompagnerons, si cela reste possible avec les mesures sanitaires", a expliqué la dame.



Un conifère de 18 mètres de haut qui réjouit Philippe Close: "Merci aux propriétaires de ce beau sapin qui mettra du baume au cœur à nos citoyens !", a tweeté peu avant 8h le bourgmestre de Bruxelles. Il ne reste qu'à le décorer!