Tous les trois ans, c'est au Domaine provincial de Mirwart que revient la tâche de fournir un sapin de Noël au Palais Royal de Bruxelles. "Le domaine n'ayant plus de sapin de ce gabarit sur ses propriétés, on sollicite désormais les communes voisines", souligne Jean-Pierre Georgin, responsable du service maintenance et travaux du Domaine provincial.

"La commune de Libramont s'est montrée très proactive. Le responsable des ouvriers du service Travaux a prospecté l'ensemble du territoire pour finalement trouver cet épicéa". Situé en lisière de forêt, l'arbre en question affiche une hauteur de 27,5m pour plus de 5 tonnes. "Le sapin doit répondre à certains critères : il doit mesurer 18m hors sol une fois installé sur place afin que sa pointe atteigne le fronton du palais".

L'abattage a nécessité l'intervention d'une grue de 40 tonnes afin de maintenir l'arbre en équilibre et ainsi éviter qu'il n'endommage les branches dans sa chute. Le sapin a ensuite été déposé sur une remorque à l'aide d'un grappin. Le convoi partira vendredi pour la région de Wavre avant de rejoindre la Palais royal sous escorte policière.