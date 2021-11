"Tout a commencé avec une blague de ma femme. Et puis des contacts ont été pris, et voilà. Le sapin de notre jardin va décorer la Grand-Place de Bruxelles, une des plus belles du monde. C’est une grande fierté, mais aussi une grande émotion de le voir partir", confie avec émotion le Dilbeekois Paul Vierendeels (69 ans).

Pour ce Noël 2021, l’emblématique sapin de la Grand-Place de Bruxelles ne viendra en effet pas de très loin : il provient directement de la périphérie bruxelloise (le Vlaamse Rand, comme les locaux tiennent à l’appeler), et plus précisément d’un jardin de Dilbeek à l’angle de la Lindendreef, à quelques kilomètres de Molenbeek-Saint-Jean.

Il faut dire que l’arbre est tout bonnement magnifique : 18 mètres de haut, d’une élégante symétrie et d’un vert ô combien verdoyant. Planté dans les années 80, le majestueux conifère flamand était cependant devenu bien trop imposant pour le petit jardin de la famille Vierendeels. "Les racines créent des dégâts au sol et aux dalles de la maison. Il fallait absolument faire quelque chose", explique Paul.

Dans le quartier, l’arbre est d’ailleurs devenu "une référence", une sorte de beffroi pour ce quartier résidentiel de Dilbeek. "Beaucoup de riverains se sont arrêtés ces derniers jours et ont pris des photos avec l'arbre".

Une opération "délicate"

Véritable référence de l’abattage de sapins de grande taille, Pierre Demesmaeker, surnommé dans le secteur "Pierre Noël", s’est vu confier la périlleuse mission. "C’est une opération délicate, car le sapin est très grand et car il y a une maison à côté", commente le spécialiste, qui a livré le sapin de Liège ce mardi et s’occupera de celui d’Anvers ce jeudi.

Quelques coups de tronçonneuse et quelques habiles mouvements de grue, et le tour est joué ! Il aura fallu une petite heure à l’équipe d’experts pour sangler l’arbre, le couper, l’élever dans les airs l’espace d’un instant et enfin le déposer délicatement sur une longue remorque. Le tout, tradition oblige, sous l’œil attentif d’une horde de journalistes venus de part et d’autre de la frontière linguistique.

Désormais couché sur la remorque devant la maison, le roi des forêts dilbeekois sera demain dès l’aube acheminé jusqu’à la Grand-Place à l’aide d’un convoi spécial. "J’ai déjà bien sûr invité tous les amis et la famille. On ira le voir sur la Grand-Place avec un vin chaud", sourit le propriétaire.

Un "vide" devant la maison

Une fois l’arbre coupé, le coup d’œil sur la maisonnette dilbeekoise est désormais bien différent. "On redécouvre notre façade", s’étonne Annemie Soete (65). "J’aimerais replanter un sapin", nous glisse en secret Paul, même si son épouse ne semble pas favorable à cette idée. "Personnellement, je compte aussi planter sapin si un jour j’ai mon propre jardin, confie Lennert, un des fils. Et qui sait, un jour, il finira peut-être sur la Grand-Place".