À Ixelles, les anciennes casernes Fritz Toussaint vont continuer de résonner au rythme des activités proposées au See U. En février 2021 l'occupation des lieux avait été prolongée jusqu'en mars 2022. Finalement, la Société d’Aménagement Urbain (SAU), propriétaire des lieux, a demandé une nouvelle saison.

Pour rappel, le site des casernes doit accueillir un nouveau quartier conçu en partenariat avec l’ULB la VUB, Citydev et la Société du Logement de la Région Bruxelles Capitale. L’installation des projets liés au See U a donc toujours été temporaire, dans l'attente du début des travaux.

Et Justement, les travaux ont commencé fin 2022 dans les bâtiments situés le long du boulevard Général Jacques. Ces futurs locaux ULB / VUB, intégrés au quartier, sont en train d'être “assainis et leurs intérieurs sont démontés”. Certains projets hébergés au See U dans ses bâtiments ont donc dû libérer la place.

Au lieu d’une fin abrupte, la SAU a demandé que des activités soient maintenues en s’adaptant au calendrier des chantiers. Avec 59 000 m2 de bâtiment qui ne vont pas tous être rénovés en même temps, l’espace ne manquera pas pour cette saison 2022.

See U saison 4 - Chapitre final ?

Vous pourrez donc retrouver les marchés, vide-dressing, ateliers vélo, concert, projection … Mais quand viendra la fin de l’été, le See U devra changer. La SAU lancera une nouvelle phase de travaux en automne 2022. Le bâtiment du manège, où se déroule les marchés, sera rénové tout comme certains espaces publics. “Il n’y aura alors plus d’activité grand publique” fait savoir le porte-parole de la SAU Pascal Sac

© Bauweraerts Didier

Les phases suivantes du chantier (aménagement des extérieurs, de 300 kots étudiants, ou encore de 20 000 m2 de logements publics…) vont mettre fin au See U tel qu'on le connaît. Mais cela ne sera peut être pas une fin définitive.

La SAU est en réflexion pour garder quelques activités développées pendant l’occupation et les intégrer au futur quartier. “Il y aura des rez de -chaussée actifs, c'est-à-dire dédiés à l' activité commerçante ou de service.” Le manège aura un rôle de “halle alimentaire” et accueillera des marchés. La salle du Kinogrpah devrait être aménagée en auditoire et mutualisée entre la VUB, l'ULB et le cinéma.



Tous les pans du futur quartier nommé “U-square” ne sont pas encore fixés. Pascal Sac estime que les travaux devraient aboutir d’ici 2028.