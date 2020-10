A l'occasion de sa venue à Bruxelles dans le cadre d'une conférence sur le futur de l'éducation, le spécialiste en neurosciences Idriss Aberkane se rendra dans les locaux de MolenGeek. Il y sera reçu ce vendredi à 14h pour une visite des lieux, une petite conférence et une séance de questions-réponses.

"Il s'est renseigné sur les choses à faire à Bruxelles et a tenu à passer chez MolenGeek. Il prône une nouvelle manière d'enseigner et est intéressé par la méthodologie qu'on a mis en place pour permettre aux jeunes qui ont quitté l'école de pouvoir apprendre les technologies. Sa venue donne beaucoup de sens à ce qu'on fait et à la vision qu'on essaie d'amener dans la capitale. D'autant qu'on a des parcours complètement opposés puisqu'il a trois doctorats à 29 ans alors que j'ai quitté l'école à 13 ans ! Sa présence crédibilise notre travail et valorise l'équipe et les jeunes", se réjouit Ibrahim Ouassari, fondateur de MolenGeek.