Mais pour les syndicalistes en grève, leur action risque d'être vidée de sa force. En effet, en commençant la grève ce matin, les travailleurs ont constaté qu'un service de gardiennage privé avait été mandaté pour assurer la sécurité dans les locaux. "Quand on est arrivé ce matin, sept agents étaient présents sur les lieux, ce qui est plus que le service normal. La direction veut casser notre grève !" Du côté de Philippe Leroy, le Directeur Général de l'hôpital, il n'est "pas question de casser le droit de grève ici, un préavis a été remis 24 heures à l'avance, et tout le service est gréviste, il n'y avait pas de service minimum et un hôpital de 3 400 travailleurs et 600 patients ne peut pas fonctionner 24 heures sans service minimum".

Les syndicats exigent que les discussion visant à éviter la privatisation du service de gardiennage reprennent. "Certainement pas, répond Philippe Leroy. C'est une décision qui mûrit depuis assez longtemps. Si une action de grève venait changer ça, c'est qu'on aurait mal réfléchi."