À la place, un spectacle de lasers aux quatre coins de la capitale dès 23 h 15 ce jeudi soir 31 décembre. Pendant près d’une heure, l’installation artistique composée de nombreux faisceaux laser tissera un réseau lumineux qui reliera les foyers du centre-ville et de quelques autres quartiers. Puissants et parfaitement synchronisés, ces rayons balayeront le ciel et seront visibles de loin.

Disposés sur des tours dans des points culminant de la commune, ces six rayons laser d’une portée de dix à douze kilomètres illumineront le ciel. Ce show sera filmé par de nombreuses caméras et drones. À 23 h 45, le show laser prendra une forme plus festive encore mais, pour le suivre, il faudra être devant son écran et suivre La Dernière Heure - Les Sports pour découvrir la surprise que vous réserve la Ville de Bruxelles.

La Dernière Heure - Les Sports sera en effet le seul journal francophone à diffuser en direct l’entièreté du show laser de la Ville de Bruxelles. Pour admirer ce show laser inédit depuis votre canapé, rendez-vous donc sur le site www.dh.be ou sur la page Facebook DH-Bruxelles un peu avant 23 h 15. Vous pourrez suivre le spectacle en toute tranquillité et le commenter à votre aise.

Peu avant minuit, le compte à rebours sera marqué par un moment suspendu soulignant symboliquement la force du lien, le courage et la détermination, qualités dont les Bruxellois font preuve depuis de nombreux mois. Ce sera également l’occasion de (re)découvrir quelques magnifiques bâtiments de la capitale.