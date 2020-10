Construit entre 1970 et 1976, et dessiné par l'atelier d'architecture de Simone et Lucien Kroll, l'extension du campus de l’Université Catholique de Louvain (UCL) à Woluwe-Saint-Lambert, plus connu sous le nom du site de la Mémé abrite les immeubles de la Maison Médicale (la Mémé), la mairie, l’école Chapelle-aux-champs, le restaurant universitaire et le bâtiment œcuménique. C’est cet ensemble qui est désormais inscrit sur la liste de sauvegarde du patrimoine Bruxellois. comme extension du campus Le site se compose de différents espaces: des jardins, cheminements et passerelles.

L’intérêt patrimonial des réalisations de Kroll est unanimement reconnu, le site est incontestablement un bien particulièrement remarquable au niveau régional et reconnu internationalement. Sa protection c’est avérée être une nécessité afin de s’assurer le maintien de cette grande valeur patrimoniale et constitue avant tout une reconnaissance de son caractère unique et exceptionnel, et garantit également un suivi et un accompagnement par des spécialistes lors des projets de rénovation.

« En inscrivant l’œuvre de l’architecte Kroll sur la liste de sauvegarde, nous la classons et la rendant immortelle. Nous rendons cependant possible l’évolution qui doit permettre au site d’être aux nouvelles normes énergétique et d’accès au PMR. Nous offrons ainsi la reconnaissance et la souplesse afin de conserver en le faisant officiellement entré dans le patrimoine bruxellois » a déclaré Pascal Smet secrétaire d’état en charge de l’urbanisme et du patrimoine.