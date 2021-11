Fondé en 2001 par Serdar Tetik, ce snack est devenu un vrai repère de stars. La chanteuse Aya Nakamura, le footballeur Jason Denayer, la secrétaire d’Etat Nawal Ben Hamou, l’acteur Mourade Zeguendi (Dikkenek), ou encore le rappeur Soolking il y a une semaine, tous se passent le mot pour venir goûter à la spécialité de Tetik. Et cette spécialité, c’est le fameux sandwich à la baguette croustillante, avec un burger, de la salade et des oignons cuits, et sa sauce au choix. "Et le tout enveloppé d’élastique pour que tout tienne à l’intérieur", explique Serdar.

Dès que vous entrez dans le snack de la place François Bossuet, il suffit de demander "un Tetik", on vous comprendra. Pour la petite histoire, Serdar est un Belgo-Turc arrivé en Belgique en 1977 avec sa famille. C’est un élève dissipé et il tarde à trouver sa voie. Il devient ensuite apprenti au snack "Sur le Pouce" dans les années 1980, rue de la Limite à Saint-Josse. Celui-ci était tenu par le vietnamien Phan Thanh Tam, surnommé Bilo. "C’est l’homme qui a changé mon chemin de vie, il m’a appris mon métier". Il sait à ce moment-là que c’est ce contact-client qu’il recherchait et depuis maintenant vingt ans, il est à son compte dans la commune de Saint-Josse, chère à son cœur. Serdar tient son snack avec ses deux frères et avec un seul maître-mot : la qualité.

Il est ouvert toute la semaine excepté le mardi de midi à minuit.