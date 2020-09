À quelques jours des Assises contre le racisme, le président du Parlement bruxellois donne sa vision de la société inclusive.

Le Parlement bruxellois fait sa rentrée la semaine prochaine avec un menu déjà chargé : la commission spéciale Covid-19, le budget 2021 et l’ajustement 2020, sans oublier les Assises contre le racisme, un thème épidermique au sein de la population bruxelloise, plus encore quand les partis politiques s’en mêlent.

Pour preuve, les positions radicales et les attaques virulentes de chaque parti et lors des motions votées à Molenbeek-Saint-Jean et Schaerbeek sur le port des signes convictionnels dans l’administration, l’école, etc. Le président du Parlement bruxellois Rachid Madrane s’attend bien évidemment à ce que ce ‘dossier’ arrive sur la table. "Et tant mieux", assure-t-il. Interview.

