"Il est grand cette année", "quel feuillage !", "très bien garni"… Le traditionnel sapin de Noël trône désormais au centre de la Grand-Place de Bruxelles. "C’est le coup d’envoi de la saison de Noël", se réjouit l’échevine de la Culture, Delphine Houba (PS).

Ce jeudi, il y avait du monde sur la Grand-Place de Bruxelles dès 6h pour voir arriver la star : un magnifique sapin de 18 mètres qui sera la vedette des réseaux sociaux durant tout l’hiver, jusqu’au 10 janvier.

© GUILLAUME JC

"Les Bruxellois ont besoin de quelque chose de positif et de lumineux pour ces fêtes. Puis, la Grand-Place sans sapin, ce n’est pas la Grand-Place", rigole la mandataire.

Les propriétaires de Dilbeek "émus"

Chose remarquable : le sapin de cette année est issu du "circuit court". Le spécimen d’environ 50 ans provient directement d’un jardin de Dilbeek, dans le Vlaamse Rand, à quelques kilomètres de Molenbeek.

© GUILLAUME JC

Le couple de propriétaires, Annemie et Paul, était présent ce jeudi matin. "On est ému", confie Paul, qui avait déjà la larme à l’œil ce mercredi lorsque l’arbre majestueux a été abattu dans son jardin. "Bien sûr, on devait être présents sur la Grand-Place. On s’est réveillé quand ils sont venus le chercher à 5h15 à Dilbeek", explique Annemie.

Le "convoi exceptionnel" a quitté Dilbeek sous l’œil attentif d’une escorte de motards. Le conifère a ensuite été acheminé vers Bruxelles via la chaussée de Ninove, à une heure où la plupart des automobilistes étaient encore dans leur lit.

© GUILLAUME JC

C’est "le" spécialiste des sapins de Noël, Pierre Demesmaeker, surnommé dans le secteur "Pierre Noël", qui s’est chargé de l’érection du conifère. "C’est toujours un peu de stress. Une année, la pointe du sapin a cassé à cause de la grêle, et on a dû aller en chercher un nouveau dans les Ardennes. Mais cette année, tout s’est bien passé", commente l’expert.

© GUILLAUME JC

© GUILLAUME JC

© GUILLAUME JC

Il n’a fallu en effet qu’une demi-heure (un record !) à la "team sapin" pour redresser le feuillu à l’aide d’une grue et le stabiliser dans le trou prévu à cet effet au milieu de la "plus belle place du monde", comme les Bruxellois aiment l’appeler.

La nuit de samedi, l’arbre sera décoré de "20 perles de lumière rouge rétroéclairées, 40 tiges lumineuses avec effet de neige tombante, 40 boules rouges, 60 boules en bois avec une rose des vents et 60 étoiles en bois à l’effigie du museau d’une locomotive d’antan", avec bien sûr 1,3 kilomètre de guirlandes rouges. De quoi illuminer de mille feux l’emblématique place de la capitale.

Un arbre non impacté par le Codeco

L’année dernière, il fallait être masqué pour venir admirer le roi des forêts bruxellois. En pleine quatrième vague et au lendemain des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le Codeco, les autorités bruxelloises planchent actuellement sur le protocole des festivités hivernales et n'ont pas encore arrêté les modalités. "Le covid ne nous a en tout cas jamais enlevé le sapin, sourit l’échevine de la Culture. Les dernières mesures n’impactent pas la crèche, le spectacle de sons et lumières, le sapin…"

Mais qu’en est-il des Plaisirs d’hiver dont l’ouverture a été programmée le vendredi 26 novembre ? "À l'heure actuelle, on maintient bien sûr l’ouverture vendredi prochain, mais évidemment avec un protocole et dans le respect des nouvelles mesures. On est en train de s’organiser. Le CST et le port du masque seront en tout cas d’application", indique Delphne Houba.