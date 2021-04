Cela signifie un budget supplémentaire d'environ 6 millions d'euros pour le soutien économique. La secrétaire d'État à la Transition économique Barbara Trachte (Ecolo) rapporte jeudi.

La prime Tetra est une prime pour les secteurs les plus touchés par la crise (discothèques, restaurants, cafés et leurs principaux fournisseurs, événements, culture, tourisme, sports, hébergement touristique). Le budget total est ainsi porté à 117,6 millions d'euros. Le bonus sera disponible à partir du lundi 19 avril, via un formulaire de candidature, sur le site Internet de Bruxelles Economie et Emploi: www.premiecovid.brussels. Le bonus est attribué par unité d'établissement, avec un maximum de 5 unités d'établissement par entreprise. La prime varie en fonction de la perte de chiffre d'affaires et du nombre d'équivalents temps plein (ETP).

Les entreprises qui ont subi une perte de chiffre d'affaires comprise entre 40 et 60% au dernier trimestre 2020 par rapport à la même période en 2019 peuvent compter sur un montant de 7500 euros si elles emploient moins de 5 ETP jusqu'à 30000 euros si elles en ont 10 ou plus comptent plus d'ETP. Pour les entreprises ayant une perte de chiffre d'affaires de 60% ou plus, le montant se situe entre 10 500 et 54 000 euros.

Les conditions peuvent être trouvées sur le site de 1819. "Nous sortons lentement mais sûrement de cette pandémie, mais malheureusement nous ne pouvons pas laisser la crise corona derrière nous, nous voulons continuer à les soutenir en attendant leur réouverture. Avec l'augmentation de la prime Tetra, nous voulons leur donner le maximum de chances d'un bon redémarrage", explique le ministre des Finances et du Budget Sven Gatz (Open Vld). Mais ce nouveau report de la réouverture générale du secteur nécessitait un soutien supplémentaire, ce que nous avons fait en augmentant la prime Tetra de 25%. Pour les autres secteurs, pour lesquels les perspectives ne sont pas encore claires, le gouvernement bruxellois s'adaptera à l'évolution de l'épidémie et aux futures décisions du comité de concertation", a déclaré la secrétaire d'État Barbara Trachte.