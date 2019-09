Le stade Roi Baudouin ne sera finalement pas détruit, a confirmé Benoît Hellings, échevin des Sports de la Ville de Bruxelles, au Soir et à la RTBF. Certains ajustements seront réalisés afin de répondre aux exigences sécuritaires. Le projet Neo verra également le jour sous une forme adaptée.



Le collège communal de la ville de Bruxelles (PS-Ecolo-Défi) est tombé d'accord. Le stade sera toujours exploité de manière identique. Les matchs des Diables Rouges, le mémorial Van Damme ainsi que des concerts s'y dérouleront toujours.

Le stade ne sera pas non plus rénové à proprement dit. La Ville continuera à injecter chaque année entre 600 000 et 1,5 million d'euros, afin de maintenir le stade dans des conditions d'exploitation optimales.