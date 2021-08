L’évènement Evere Stand Up est de retour pour sa deuxième édition en plein air. Cette année le plateau d’humoristes sera composé du Français Djamil le Schlag (France inter, Jamel Comedy Club), des Belges Sum, Youri Garfinkel, Ahmed Boudrouz, Mizo point et avec comme maître de cérémonie David ou Pas. "Deux dates exceptionnelles pour rire entre amis et en famille", se réjouit Ridouane Chahid, bourgmestre faisant fonction d'Evere.

L'événement se déroulera le vendredi 27 août à 20h devant la maison communale d’Evere et le lendemain samedi 28 août à 20h sur le parking du cimetière de Bruxelles. C'est gratuit pour les Everois mais la réservation est obligatoire, par mail prevention@evere.brussels ou par téléphone 02/247.63.25.