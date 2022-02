Le studio 117, quand les Marolles donnent de la voix Bruxelles Sylvain Anciaux © D.R.

Jeudi, 21 h, dans une rue des Marolles située à deux pas de la gare de la chapelle. Le match d'Europa League de Barcelone contre Naples se termine sur un nul, un but partout, et ce n'est pas spécialement pour plaire à Benajem et ses amis. Quoiqu'il en soit, la drap blanc sur lequel est projeté le match est mis de côté, le foot, c'est fini pour aujourd'hui, place au rap. Alors, le salon aménagé pour la dizaine d'ados et jeunes adultes présents révèle une autre fonction derrière une tenture qui fait office de cloison.