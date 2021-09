Les "rues scolaires" n’existaient quasiment pas en 2018. Elles sont aujourd’hui une cinquantaine dans la capitale, nous confirme Bruxelles Mobilité. Un dispositif qui a le vent en poupe et que la ministre régionale de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), considère comme un "cercle vertueux". "Cela permet à plus de parents de se sentir à l’aise de laisser leur enfant se déplacer à pied ou à vélo. Et donc à plus d’enfants de pouvoir être actifs sur le chemin de l’école, ce qui est excellent pour leur autonomie, leur santé et leur concentration pendant la journée."

Pour rappel, une "rue scolaire" est une voirie sur laquelle est située une école et qui, à l’heure de la rentrée et/ou de la sortie des classes, se retrouve fermée temporairement à la circulation des véhicules motorisés (voiture, motos, mobylettes…). Les habitants peuvent cependant utiliser la voirie en voiture, mais à faible vitesse.

Les modalités et les horaires varient selon la configuration du lieu, de l’école, etc. À titre d’exemple, l’avenue du Vossegat (à Uccle) sera dès le 20 septembre en phase de test pendant trois mois : une partie de la voirie ne sera donc plus accessible aux véhicules grâce à une barrière mobile du lundi au vendredi de 8 h à 8 h 30.

À Bruxelles-Ville, ce sont des "bacs à fleurs" qui ont été installés récemment pour bloquer les rues de Flandre, de la Clé et d’Ophem, également pour une période d’essai.

Car oui : pour mettre une voirie en "rue scolaire", il faut passer par une phase de test. "Celle-ci dure de préférence 14 semaines (3 mois), de manière à permettre à l’ensemble des acteurs concernés d’avoir suffisamment de temps pour s’adapter à la nouvelle situation et d’en analyser en toute objectivité les avantages, les inconvénients", indique Bruxelles Mobilité.

Sur la cinquantaine de voiries en rues scolaires, seules onze bénéficient d’un statut définitif, selon les données de Bruxelles Mobilité : l’avenue Raymond Foucart (Schaerbeek), la rue du Vignoble (Forest), la rue Cans (Ixelles), l’avenue des Éperviers (Woluwe-Saint-Pierre), la rue de la Braie (Bruxelles), la rue de la Limite (Saint-Josse), la rue Ulens (Molenbeek), la rue Verwée (Schaerbeek), la rue Verte (Schaerbeek), rue Caporal Claes (Schaerbeek) et la chaussée de Bruxelles (Forest).

Plusieurs écoles comptent encore tester ce statut pendant la Semaine de la Mobilité, qui pour rappel se déroulera du 16 au 22 septembre.