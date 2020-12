Ce mardi, hier, la recherche locale de la zone de police Bruxelles Nord (Schaerbeek, Saint-Josse-ten-Noode et Evere) a mené une opération dans le cadre d'un vol avec violence sur une personne âgée 90 ans. Pour rappel, en juillet, deux individus ont attaqué un homme de 90 ans sur la voie publique dans l’avenue Rogier à Schaerbeek. Les individus ont dérobé la victime et se sont enfuis. La victime a subi plusieurs blessures à la tête et aux mains, dont une fracture de doigt. Il a dû être emmené à l'hôpital pour y être soigné.

La police a ouvert une enquête sur les faits. Mardi 15 décembre, à la demande du juge d'instruction, quatre perquisitions ont été exécutées dans la commune de Schaerbeek en vue d’arrêter les suspects du fait. Au cours de cette opération un homme de 26 ans a été arrêté à son domicile. La deuxième personne n'a pas été retrouvée lors des perquisitions. Elle a été signalée et les recherches se poursuivent.

L’individu arrêté a été mis ce mercredi à la disposition du juge d’instruction qui l’a placé sous mandat d’arrêt.

L'opération a été le résultat d'une bonne coopération de la recherche locale avec la «Bijstands-Team d'appui» de la police locale de Bruxelles Nord.