"La chambre du conseil de Bruxelles a décidé de prolonger la détention préventive du suspect qui avait été placé sous mandat d'arrêt le 6 décembre dernier", a indiqué mercredi le parquet de Bruxelles, concernant l'enquête sur la mort d'un détenu de la prison de Saint-Gilles le 5 décembre dernier.

Une enquête a été ouverte après la découverte du corps sans vie d'un détenu de la prison de Saint-Gilles le 5 décembre. La police a été contactée par la prison et s'est rendue sur place avec le parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été désigné, la mort étant jugée suspecte. Une autopsie du corps a ensuite été réalisée et a révélé que la victime est décédée d'une mort violente. Un autre détenu de la prison a ensuite été interpellé et placé sous mandat d'arrêt pour meurtre dans le cadre de cette enquête.