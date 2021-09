7 546 détenus sur 10 980 ont déjà reçu une première dose du vaccin.

Où en est-on dans la vaccination en prison ? Elle avance plus lentement que dans la population de manière globale mais il faut dire qu’elle a commencé plus tard. Si on la compare en revanche à Bruxelles, elle est plus importante derrière les barreaux !

Selon nos infos, à ce jour sur un total de 10 980 détenus, on en compte 7 546 qui ont déjà reçu la première dose du vaccin, soit 68,7 % de la population carcérale. C’est plus que dans la capitale où on totalise, selon les derniers chiffres, 65 % de vaccinés une dose et 62 % de vaccinés deux doses. En prison, 4 601 détenus sont totalement vaccinés. Là en revanche, c’est un peu moins qu’à Bruxelles mais cela s’explique par le début, plus tardif, de la vaccination en prison.

