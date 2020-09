Sur son site internet le théâtre bruxellois se dit "attentif à la sécurité" du public et réalise régulièrement des dépistages. Le spectacle sera programmé pour la saison prochaine et est donc remplacé par une production de la compagnie Maps, "Pourquoi Jessica a-t-elle quitté Brandon?". Les représentations commencent mercredi 23 septembre et durent jusqu'au 3 octobre.

Les spectateurs qui ont réservé leur place pour "In Solidum" seront contactés par e-mail et prioritaires pour réserver leur place.

