Après sa cure de jouvence, le Tram Experience fait son grand retour dans la capitale. Un tram rénové, réaménagé et repensé qui emmènera les voyageurs gourmands à la découverte de la cuisine belge dans une atmosphère unique et chaleureuse, tout en parcourant Bruxelles.

Afin de se réapproprier les saveurs locales et pour ouvrir la saison, le menu proposé dans le Tram Experience sera le fruit de la collaboration entre Martin Volkaerts (L’Amandier), Glen Ramaekers (Humphrey) et Dennis Broeckx (L'épicerie du cirque). Leurs instructions seront réalisées, à bord du tram en mouvement, par le chef traiteur Thibault Granville (Taste Great) qui confectionnera et apportera la touche finale à chacune de ces recettes pour ravir le palais des passagers gourmands. Cette programmation sera renouvelée régulièrement et d’autres talents bruxellois seront à découvrir au fil des mois.

Le menu mettra en scène des plats et produits locaux bien connus en les revisitant, mêlant des saveurs d’ici et d’ailleurs. Au voyage à travers les lieux emblématiques de la capitale s'ajoute ainsi une exploration culinaire.

Le Tram Experience arborera le Brussels Health Safety Label. Les mesures sanitaires en vigueur seront également respectées à bord du Tram Experience. Les passagers doivent se présenter avec un masque qu’ils enlèveront une fois installés pour profiter de l’expérience. La capacité d’accueil à bord a été réduite pour permettre de respecter les mesures de distanciation sociale (1,5 m) sans intenter au confort des passagers.