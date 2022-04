L'entreprise low-cost française débarque en Belgique et compte bien bousculer le secteur, où les tarifs sont devenus exorbitants. Mais comment fonctionne l'entreprise ?

“Désolé nous n'ouvrons que jeudi”, lance une employée de l’enseigne Lunettes pour tous à une passante qui a déjà franchi le perron du magasin, alors que l’équipe est encore dans les préparatifs. Et ce n’est pas la première. Il faut dire que les présentoirs sont là, les lumières aussi et l’enseigne vient tout juste d’être dévoilée par un employé qui descend de son échelle, en plein milieu de la chaussée d’Ixelles, rue commerçante en partie piétonne et très fréquentée à Bruxelles.