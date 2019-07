Environ six kilomètres de files étaient comptabilisés sur le ring de Bruxelles dans les deux sens de circulation avant le tunnel des Quatre Bras de Tervuren vendredi matin vers 10h30, indique le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). On ignore encore quand l'édifice pourra être rouvert à la circulation. Le tunnel des Quatre Bras est fermé au trafic depuis vendredi matin 7h00 dans les deux sens à la suite d'une panne d'électricité. Les véhicules ne peuvent passer qu'en surface à cet endroit-là du ring de Bruxelles. Mais cela se déroule très difficilement, ce qui provoque d'importants embarras de circulation.

"Le trafic est presque totalement à l'arrêt", constate le Centre flamand du trafic. Sur le ring intérieur, les files s'allongent jusqu'à Woluwe-Saint-Etienne et jusqu'à Groenendael sur la voie extérieure. Dans les deux cas, on comptabilise environ six kilomètres d'embouteillages.

Cette situation provoque également des embarras à la fin de l'E411, où les véhicules sont presque à l'arrêt depuis Overijse vers la capitale, sur une distance d'environ 5 kilomètres.

On ignore encore combien de temps perdureront ces perturbations. Aucun pronostic d'heure n'a encore été communiqué pour une réouverture du tunnel, explique-t-on au Centre flamand du trafic. Celui-ci conseille dès lors aux automobilistes d'éviter autant que possible cette partie du ring.

L'installation haute tension dans le tunnel est endommagée. L'Agence des routes et de la circulation espère rouvrir ses portes pour l'heure de pointe du soir.