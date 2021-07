C’est bizarre de voir un camion de vaccination au milieu d’une foire”, lâche Maxime. “Oui mais c’est bien vu le nombre de gens qui passent ici”, l’interrompt son amie Mélina qui précise qu’ils sont tous les deux vaccinés.

Deux fois par semaine, le lundi et le jeudi de 11h à 18h, le vacci-bus de la Cocom (Commission communautaire commune) se stationne sur le parcours de la Foire du Midi et propose une dose de Johnson et Johnson aux passants intéressés. Hier, une dizaine de personnes s’est fait vacciner.