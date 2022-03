Affluence timide, jeudi midi au centre de vaccination Pacheco, au centre-ville bruxellois. 17 personnes seulement y avaient pris rendez-vous pour recevoir la première dose du vaccin Novavax. Pour l’ensemble de Bruxelles, ils étaient une centaine. Mais la campagne de communication va faire son chemin, et les autorités sanitaires espèrent bien attirer les 26 % de Bruxellois qui ne sont pas encore passés sous la seringue. Pour ce faire, des courriers sont en cours d’envoi chez les 35.000 membres du personnel soignant bruxellois et, surtout, chez les 80.000 habitants de la Région qui ont plus de 50 ans, et ne sont pas encore vaccinés. Les néo-convaincus sont les bienvenus, mais la Cocom cible aussi les personnes allergiques au vaccin à ARN messager ou ceux qui ont subi de sérieux effets secondaires suite aux premiers vaccins.

“Nous avons commandé 50.000 doses, avec des possibilités d’en reprendre en Flandre”, qui n’aura peut-être pas besoin de tout son stock, explique Inge Neven, responsable du dispositif covid au sein de la Cocom.

Des nouveaux convaincus arrivent

Dans la salle d’attente, Aurélie, 35 ans, est venue avec son compagnon. Pour eux, Novavax est synonyme de retrouvailles avec la famille vivant à l’étranger, où la vaccination était obligatoire. “Je ne le fais pas par conviction vaccinale, bien que je ne sois pas contre le vaccin, mais je préfère celui-ci”, explique la jeune femme.

À côté d’eux, Abderrahim est venu avec sa femme: ils attendaient l’arrivée de Novavax avec impatience. “On a toujours attendu d’avoir un vaccin fiable. Ici, on est rassuré, la technologie est testée depuis les années quatre-vingt.”

Un booster probablement nécessaire

Concrètement, qu’est-ce que ce vaccin a de différent ?

En clair, il se base sur la même technologie que les vaccins utilisés pour la coqueluche ou le tétanos. Deux doses restent cependant nécessaires à trois semaines d’intervalle, mais Inge Neven admet qu’un booster sera probablement nécessaire quelques mois plus tard. Petit couac, ce booster ne devra pas être un Novavax, mais bien un vaccin anti-covid à ARN messager. “Je ne compte pas rentrer dans un système où je dois me faire vacciner tous les ans”, annonce Aurélie. Pas grave, selon Inge Neven. “Pour tous les chiffres d’hôpitaux, les non-vaccinés restent majoritaires. Ce sont les deux premières doses les plus importantes.”

Novavax est administré, avec ou sans rendez-vous, dans les centres de Molenbeek, Forest, Anderlecht, et Pacheco.