Le vaccin français Novavax sera disponible dès mardi 1er mars à Bruxelles. C’est ce qu’annonce la Cocom ce 22 mars. Ce vaccin n’est jusqu’ici autorisé qu’aux plus de 18 ans.

"Ce vaccin fonctionne différemment des vaccins à ARN messagers Pfizer et Moderna. Son fonctionnement est plus ancien", rappelle Inge Neven, responsable du dispositif Covid de l’institution bicommunautaire bruxelloise.

4 cibles différentes

Avec ce vaccin à la technologie éprouvée, la Cocom espère convaincre de nouveaux bruxellois de se livrer à la primovaccination. Ses cibles sont déjà connues. D’abord, les personnes allergiques aux vaccins à ARNM détectés par les centres d’allergologie. Ensuite, les victimes d’effets secondaires "très importants" lors de l’injection d’une 1re doses des autres vaccins et qui disposent d’un certificat médical à ce sujet.

Visé aussi: le personnel de soin rechignant à opter pour Pfizer et Moderna. "24% du personnel de soin habitant Bruxelles n’a pas encore reçu sa 1re dose", évalue Neven. Qui assure que ce groupe-cible est "très important pour nous". Les soignants des institutions bruxelloises seront tous concernés par la possibilité d’accéder au Novavax, "et pas uniquement ceux qui habitent à Bruxelles", promet la spécialiste.

Enfin, il y a les 18 + qui n’ont pas encore offert leur épaule au moindre vaccin. Ceux-là pourront s’orienter vers les centres régionaux de Forest, Pacheco, Anderlecht et Molenbeek "dès le 1er mars". Le rendez-vous est possible au 02/214.19.19 et bientôt sur BruVax. Mais "bientôt", l’accueil sera assuré avec ou sans rendez-vous.

Fin janvier 2022, la Cocom avait précisé que 17.000 Bruxellois seraient éligibles aux premières doses de Novavax disponibles. Bruxelles devrait en effet recevoir 50.000 doses du sérum hexagonal et souhaite en dédier 3 à chaque patient piqué.