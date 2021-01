Le Vieux Marché de la place du Jeu de Balle fermé depuis 4 mois : “Le Fédéral doit corriger son erreur” BruxellesVidéo Mathieu Ladeveze

Bernadette Lauzin, l’une des plus anciennes vendeuses du marché aux puces le plus célèbre de Belgique, assure que la décision du gouvernement concernant les marchés aux puces est incohérente. Elle est défendue par la Ville de Bruxelles. Au Fédéral, on confirme que la situatio n’est pas claire, sans prendre de décision formelle. Explications.