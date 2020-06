Au Sablon, le marché hebdomadaire des antiquaires redémarre quant à lui ces samedi 13 et dimanche 14 juin

Le marché de la place du Jeu de Balle rouvrira à partir de dimanche 21 juin, mais dans un premier temps seulement les mardis, jeudis, samedis et dimanches.

Face à l'interdiction fédérale de rassembler plus de 50 étals par marché, la Ville doit encadrer tous les marchés qui se déroulent sur son territoire (enceinte, filtrage, sens de circulation...) et s'est trouvée confrontée à un manque de personnel et de barrières Nadar à déployer sur ces différents sites. "De plus, le Vieux Marché concernant 270 abonnés plus les volants, se posait le problème de faire "tourner" les marchands tout en leur permettant de préserver leur droit passerelle (ce qui n'est possible qu'au bout de 7 jours sans possibilité de travailler)", expliquent les organisateurs.

Le compromis trouvé entre tous ces paramètres est une réouverture de 4 jours par semaine, en organisant plusieurs "sous-marchés indépendants de moins de 50 étals" afin de permettre à un maximum d'échoppiers de travailler. "La taille de la place du Jeu de Balle permet largement un tel dispositif, qui sera soutenu par du personnel de la Ville et de Brussels Major Event (l'asbl qui organise habituellement les grands événements pour la Ville)", précisent-ils.

"Cette situation est loin d'être idéale, mais elle sera espérons-le assouplie par le Fédéral dès le 1er juillet. Des milliers de marchands ambulants à travers le pays sont touchés par ces mesures ubuesques qui empêchent nombre d'entre eux de travailler, rendent les marchés moins conviviaux et ne règlent rien aux questions sanitaires (il n'y a qu'à voir les files d'attente qui se forment à l'entrée de certains marchés et où les gens sont collés les uns aux autres, pour comprendre l'absurdité de ces règles)", poursuivent les organisateurs du Vieux Marché.

Au Sablon, le marché hebdomadaire des antiquaires redémarre quant à lui ces samedi 13 et dimanche 14 juin, avec une semaine d'avance sur le Vieux Marché car il compte moins de 50 étals et l’association des marchands organise l'encadrement de manière autonome.