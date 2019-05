51 866. C’est le nombre de voix récoltées par les élus socialistes d’origine maghrébine aux élections régionales ce dimanche. Concrètement, cela représente près de la moitié des votes obtenus par les futurs députés PS. En tête de classement, Rachid Madrane et Fadila Laanan affichent plus de 10 000 votes préférentiels chacun. Ridouane Chahid et Jamal Ikazban suivent avec plus 5 000 voix chacun. À cela s’ajoutent les 19 000 votes obtenus par les candidats d’origine turque, comme Hasan Koyuncu (6 368) et Emin Ozkara (4 385). S’il est encore trop tôt pour déterminer le profil des Bruxellois qui ont voté pour ces candidats, la liste socialiste semble beaucoup compter sur le support des citoyens d’origine extra-européenne. Elle affiche en effet une cinquantaine de candidats originaires du Maghreb ou de Turquie, sur 72 au total.

Le CDH mise quant à lui sur la diaspora congolaise. Pierre Kompany figure parmi les candidats ayant récolté le plus de votes préférentiels (4 661). Bertin Mampaka frôle la barre des 3 000 tandis que Gladys Kazadis a réussi à dépasser celle des 2 000 après une toute première campagne au niveau régional. "En 2012 et en 2014, le CDH avait vraiment réussi à aller chercher un électorat d’origine marocaine et surtout congolaise grâce à des figures comme El Khannouss et Kompany", rappelle le politologue Jean-Benoît Pilet.

Sa collègue Emilie Van Haute précise que "la première démarche est de voter pour quelqu’un qui nous ressemble : une femme si on est une femme, un jeune si on est un jeune et donc oui, un candidat issu de l’immigration si on est soi-même issu de l’immigration".

"Il est vrai que les populations d’origine marocaine, et encore plus d’origine turque, tendent à voter pour des candidats issus de la même communauté", indique Jean-Benoît Pilet. Le politologue rappelle toutefois que "le premier vote ethnique est celui des personnes qui ne sont pas issues de l’immigration" dans la mesure où elles ne votent presque jamais pour des candidats d’origine extra-européenne. La principale différence réside dans le fait que les électeurs issus de l’immigration votent pour plusieurs candidats tandis que les autres n’en choisissent qu’un ou deux. "Le vote des Bruxellois issus de l’immigration pèse un vrai poids en Région bruxelloise." Ne pas s’adresser à eux revient donc à manquer une partie de l’électorat.

Cet ancrage auprès des citoyens issus de l’immigration semble ainsi avoir manqué à certaines formations politiques. "Le déclin du MR s’explique en partie par l’incapacité des libéraux à présenter des candidats issus de l’immigration et s’adresser à cette partie de l’électorat." Idem du côté des humanistes qui ont aussi perdu des plumes ce dimanche. "Les musulmans nous ont pénalisés, notamment à cause de notre position concernant l’abattage rituel et le port de signes convictionnels", analysait hier le désormais ex-député Ahmed El Khannouss. "Ce qu’il dit est assez sensé mais nous n’avons pas voulu tomber dans le racolage", commente Pierre Kompany.

Le racolage communautaire, c’est justement ce dont a été accusé Ecolo en fin de campagne. Au cœur de la polémique : des tracts comparant les positions des partis sur des questions liées aux libertés de culte à Bruxelles. Distribués à l’initiative des députés Zoé Genot et Ahmed Mouhssin, les tracts visaient explicitement la population musulmane. La démarche en a choqué plus d’un. Emilie Van Haute n’en fait pas partie : "Les tracts permettent d’expliquer la position du parti sur un enjeu bien précis. Toutes les propositions des élus ciblent un public spécifique. Les points sur les pensions visent en particulier les personnes âgées ou en fin de carrière, ceux sur les crèches les jeunes parents, etc." Ce ciblage électoral fait donc partie de la politique et a fortiori des campagnes électorales. "Ce qui concerne les musulmans est plus sensible, mais il faut être logique. Je n’ai entendu personne dénoncer les femmes qui ciblent des femmes ou les jeunes qui ciblent des jeunes." Nous non plus.