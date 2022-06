Créé par les organisateurs du Klarafestival, cet événement, né l'an dernier où il avait réalisé une première édition à guichets fermés, veut démontrer la diversité du genre classique, parfois méconnu.

Le festival s'ouvrira le samedi 16 juillet dans le jardin du Muséum des sciences naturelles. D'autres lieux uniques, tels que la bibliothèque de Solvay, le musée Wiertz et le Jardin des citoyens, s'ouvriront ensuite aux festivaliers et festivalières.

Le premier jour de l'événement verra se produire notamment Rabih Abou-Khalil et Claron McFadden, avec l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée. Dimanche seront attendus Daan Vandewalle, Benjamin Glorieux, Anthony Romaniuk ainsi que le Manchester Collective en fin de journée, avec Steve Reich et Lyra Pamuk. Le festival se clôturera avec les prestations d'Annelies Van Gramberen et Sim Van Thienen.

"Nous souhaitons que ce programme varié puisse être apprécié et que l'on puisse profiter pleinement de sa diversité", a commenté Joost Fonteyne, directeur artistique du Klarafestival, qui se trouve être aussi derrière l'organisation du Walden Festival. "C'est pourquoi nous veillons à ce que chacun et chacune puisse composer son propre programme."

Le festival collabore avec la station de radio publique flamande Klara (VRT), qui diffusera en direct certaines parties du festival.