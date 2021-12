Ce mercredi 22 novembre, les autorités ont décidé de fermer les salles de théâtre et de cinéma.

Un coup dur pour le secteur et ses acteurs qui étaient stupéfaits de la décision prise lors du Codeco.

Mais pour certains, pas question de se laisser abattre. Certains ont d'ailleurs décidé de rester ouverts. C'est le cas du White Cinéma, situé au Docks à Bruxelles.

"Ce mercredi 22 décembre nous avons appris avec stupéfaction que le Codeco avait décidé de fermer le secteur culturel. Cette décision injuste et discriminatoirea suscité depuis lors une réaction d’incompréhension de l’opinion publique, de certains partis politiques ainsi que la majorité des experts et virologues. Toutes les études le prouvent, les salles de cinéma ne sont pas des foyers de contamination !", a écrit le cinéma dans un communiqué.

Mais cette ouverture se fera selon des règles. Pour pouvoir entrer, il faudra présenter son CST et porter son masque. Le cinéma a également mis du gel à disposition et appliqué des mesures de distanciation sociale. Qui plus est, les salles disposent d'un système de ventilation, ce qui assure le renouvellement de l'air en permanence.