Une soixantaine d'éboueurs craignent pour leur santé. Seule la collecte commerciale de conteneurs jaunes et bleus est impactée.

Une soixantaine d'éboueurs de l'agence Bruxelles-Propreté ont arrêté le travail ce matin. Il s'agit du personnel en charge en charge de la collecte commerciale des conteneurs jaunes (cartons) et bleus (PMC) visant les commerces et les écoles. Les écoles étant vides et les commerces tournant au ralenti, la situation n'est donc pas problématique pour l'instant. Les agents en arrêt réclament du gel et des masques de protection.

"La collecte des déchets ménagers n'est en aucun cas perturbée. Ce mouvement n'a donc aucun impact pour la population", rassure le porte-parole de l'ABP Etienne Cornesse. "Nos agents travaillent toujours avec des combinaisons et de gants. Ces agents poussent des conteneurs et les basculent dans les camions, donc les risques de contamination sont nuls. Il s'agit, dans leur chef, plus d'un sentiment de crainte et d'incompréhension plus qu’autre chose."