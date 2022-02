“La crise est là, il faut être aveugle pour ne pas la voir." Le CPAS de la ville de Bruxelles note une augmentation de 40 % pour la facture énergie des bénéficiaires du tarif social et de 260% pour un non bénéficiaire en janvier 2022 par rapport à janvier 2020. Khalid Zian (PS), président du centre, estime que ses services devront traiter "au moins" 2200 demandes d'aide liées à l’énergie en 2022 contre 1770 en 2021.

Entre les mesures régionales et fédérales, le CPAS de Bruxelles bénéficie d’une enveloppe de 1,8 million d'euros. “Une partie sert pour les aides financières l’autre pour recruter du personnel.” Le CPAS va recruter 25 équivalents temps plein dont 13 uniquement pour gérer les dossiers énergie”. Le 22 février, il lancera également une campagne d’un mois pour rencontrer et informer les habitants sur les marchés de la commune. “25 assistants sociaux seront sur le terrain.”

“N’attendez pas”

“La spirale du surendettement” : c’est la crainte de Khalid Zian. “Il ne faut pas hésiter dès la première difficulté et sortir de cette idée CPAS = Pauvre. Nous sommes un service public”. Les aides énergétiques, que ce soit en matière d’accompagnements ou d’aides financières, ne sont pas réservées qu'aux bénéficiaires du revenu d'intégration.

Concrètement, en cas de difficultés de paiements, vous pouvez pousser la porte du CPAS. Prévoyez “un maximum de document pour justifier de votre situation” (facture d'énergie, extrait de rôle, allocation familiale…).

En cas d’endettement, le CPAS peut aussi négocier pour vous avec le fournisseur jusqu'à 25 % d’abandon de facture.

Réunion des CPAS fin du mois

Le 25 février, Khalid Zian, réunira les présidents des 19 centres de la région. “Ce n’est pas arrivé depuis 2014.” L’objectif sera de dresser la situation de chaque commune et d’interpeller les pouvoirs publics. “Nous souhaitons que le revenu d'intégration soit remboursé à 100 % par le fédéral et non plus 75%" ou 90% pendant la crise covid. "Nous voulons également que ce revenu soit indexé sur le seuil de pauvreté " : 1284 euros par mois alors que le revenu d'intégration est fixé à 1072 (Chiffres pour une personne isolée).

Cibler les jeunes est les familles monoparentales

Le CPAS de Bruxelles sera particulièrement attentif aux jeunes et aux familles monoparentales dans sa campagne de communication. “39 % des bénéficiaires du revenu d'intégration du CPAS de Bruxelles sont des 18-24 ans alors qu’ils ne représentent que 8.8 % de la population totale de la commune.”

Rappelons qu’en 2019, avant la crise sanitaire et énergétique 27.6% des ménages de la région bruxelloise étaient en situation de précarité énergétique selon la fédération Roi Baudouin.