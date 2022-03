Après l’annulation de 2020 et l'édition virtuelle de 2021, le plus grand rassemblement de guides et de scouts en Belgique sera bien de retour en 2022. Le week-end du 26 et 27 mars, 10 000 jeunes de 8 à 25 ans sont attendus au bois de la Cambre pour la 36e édition des 24 heures vélo. Les sections engagent un ou plusieurs vélos. Les jeunes de chaque section se relaient alors pour cumuler le plus grand nombre possible de tours du bois.

“Au total l’ensemble des participants parcourt près de 100.000 km” indiquent les organisateurs, soit “2.5 fois le tour de la planète.”

Trois prix seront alors décernés à la fin de la course : “Vitesse scouts” pour les garçons, “vitesse guides” pour les filles et “vitesse folkloriques” pour ceux qui concourent avec des vélos soudés formant un char décoré.

Les plus petits ne sont pas laissés sur le bas-côté. En parallèle de 24 heures vélo se dérouleront les "5 heures VTT" pour les louveteaux et lutins (8-12 ans)

Les organisateurs déconseillent la circulation en voiture aux alentours du bois dès le vendredi 25 au soir : “Le tronçon avenue de Boitsfort-avenue du Brésil (boucle Sud) sera fermé dès 20 h.”