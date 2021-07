Voilà maintenant 50 jours que 475 personnes sans-papiers font une grève de la faim afin d’obtenir leur régularisation. Jusqu’à présent, aucune solution n’a pu être trouvée par le gouvernement et la détermination des manifestants ne faiblit pas.

"La situation devient très critique. Ils sont à bout de force et il convient de trouver une solution au plus vite afin de sortir de cette impasse", explique Ahmed, coordinateur des sans-papiers, que nous avons rencontré ce lundi à l’église du Béguinage, dans le centre-ville, où environ 250 personnes sont présentes. L’autre moitié des manifestants est installée à deux endroits sur le campus de la VUB et de l’ULB, depuis le 23 mai dernier.