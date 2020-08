Les Bruxellois n'ont donc plus que quelques jours pour profiter des événements estivaux de la ville de Bruxelles. Avant sa fermeture ce dimanche 23 août le Vaux-Hall, lieu de divertissement en plein air entouré d’une galerie couverte avec rotonde, situé dans le parc de Bruxelles, accueille des concerts, des spectacles de marionnettes, de la danse et autres activités...



"Le Vaux-Hall Summer fermera ses portes après plus de huit semaines d’une programmation riche qui aura ravi un public très hétéroclite", précise la ville de Bruxelles. Le dernier rendez-vous musical des Fifty Summer Sessions aura lieu ce jeudi 20 août et mettra à l’honneur le BSF. Ensuite, jusqu’à dimanche, seront proposés les spectacles de marionnettes Guignolet dans le Parc, de nombreux concerts, des initiations à différentes danses, une projection de long métrage, du yoga, des jeux pour tous les goûts et les âges...

« Cet été, toutes les activités événementielles se sont déroulées dans un contexte très particulier, entre la crise sanitaire et la canicule, souligne Delphine Houba, Échevine de la Culture, du Tourisme et des Grands événements. Et pourtant, que ce soit au Vaux-Hall, dans les quartiers, à la Cité administrative, lors des autres rendez-vous sportifs ou ceux de Enjoy the City, les visiteurs sont au rendez-vous et manifestent leur contentement. Et ce, sous l’œil attentif des organisateurs qui veillent à ce que les mesures sanitaires soient respectées. »



Ce week-end du 22 et 23 août, une ribambelle d’activités animeront également les quartiers Ambiorix, Anneessens et Marolles avec des rencontres et initiations sportives, des ateliers créatifs, de la musique, des spectacles de cirque… Les Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique et la Maison du Roi seront également le théâtre de plusieurs rendez-vous. Sans oublier les concerts intimes proposés à la Cité administrative et les happenings de Enjoy the City pour égayer nos rues commerçantes.

Ensuite, Hello Summer 2020 entamera sa dernière semaine pour se clôturer le dimanche 30 août. Dès le lundi 25 et durant sept jours, rendez-vous est donné à Fontainas, dans les Marolles, à Laeken, au Mont des Arts, au parc Léopold, dans les Musées, à la Cité administrative… pour une foule d’événements culturels, ludiques et sportifs gratuits et pour tous.





Tous les détails de la programmation sont disponibles sur www.hellosummer.be