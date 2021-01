Leur rôle ? Briser une autre chaîne, celle des contaminations.

Combien sont-ils ? "Ils sont 38 au total plus quatre superviseurs dont moi qui est le responsable de l'équipe. en réalité, comme ils travallent sept jours sur sept, ils ne sont pas tous ensemble sur le pont. En moyenne, par jour il y a 25 agents sur le terrain", précise Patrick Meilleur.

Comment se déplacent-ils ? "A part deux ou trois qui ont une voiture, la majorité se rend chez les gens en utilisant les transports en commun".

A combien se déplacent-ils ? "Ils sont seuls".

Ont-ils un uniforme particulier ? "Non ils sont en civil et n'ont aucun signe distinctif. Ils peuvent présenter leur badge de la Région bruxelloise en arrivant chez les gens."

Bénéficient-ils d'un soutien psychologique ?" "Non pas de soutien psychologique mais ils ont du coaching entreles agents et les superviseurs. Ils peuvent également discuter et raconter les problèmes rencontrés via deux groupes sur whatsapp".

Combien de visites font-ils pr jour ? "Environ deux à trois vistes par perosnne et par jour"

Où vont-ils majoritairement ? "Le top cinq des communes bruxelloises les plus visitées est : Schaerbeek, Anderlecht, Molenbeek, Bruxelles 1000 et Uccle".